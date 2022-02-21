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Rus medyası merakla beklenen haberi duyurdu: Putin kararını verdi

Rus medyası merakla beklenen haberi duyurdu: Putin kararını verdi

Rus medyasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Donestk ve Lugansk'taki ayrılıkçıları tanıyacağını söyledi.

Rus medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Donestk ve Lugansk'taki ayrılıkçıları tanıyacağını söylediği iddia etti. Macron ve Scholz'un, Putin'in söz konusu kararı kınadığını bildirildi.

ALMANYA BAŞBAKANI PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizini görüştüğü belirtildi. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Scholz’un Putin ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Hebestreit, görüşmenin merkezinde Ukrayna’daki durumun ve Rus birliklerinin Rusya-Ukrayna ve Belarus-Ukrayna sınırında konuşlandırılmasının olduğunu ifade etti.

Putin’in de Rusya Güvenlik Konseyinin bugünkü toplantısı hakkında bilgi verdiğini aktaran Hebestreit, "Scholz, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini bağımsız devletler olarak tanıma planlarını kınadı. Böyle bir adım, Ukrayna'nın doğusundaki ihtilafın barışçıl çözümüne ilişkin Minsk anlaşmalarına açıkça aykırı olacak ve bu anlaşmalar Rusya tarafından tek taraflı ihlal edilecektir.” ifadesini kullandı.

Hebestreit, Scholz’un Putin’e gerilimi derhal düşürme ve askerlerini Ukrayna sınırından geri çekme çağrısında bulunduğunu aktardı.

Scholz'un özellikle Ukrayna’nın doğusunda ateşkese uymanın ve gerilimin azaltılmasının önemli olduğunun altını çizdiğini ifade eden Hebestreit, bu konuda Rusya’nın özel sorumluluk taşıdığını belirtti.

Hebestreit, Scholz’un şu anda aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macon ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin yer aldığı yakın ortaklarıyla istişarede bulunduğu bilgisini paylaştı.

Etiketler rus medya haber
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