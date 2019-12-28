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  3. 28 Aralık 2019 11:49

Rus savaş gemisi Akdeniz'e iniyor

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Rus Donanması'na ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov’, Akdeniz'e doğru yol aldı. Gemi Çanakkale'den geçerken, çok sayıda askerin güvertede olduğu görüldü.

Rus savaş gemisi Akdeniz'e iniyor
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Marmara Denizi'nden geçerek saat 08.00’de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü.

Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus savaş gemisi, saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü'nden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

BOĞAZDAN GEÇİŞ SIRASINDA ASKERLER GÜVERTEDEYDİ

Akdeniz'e inen Rus savaş gemisi 'Azov'un boğaz geçişi sırasında, güvertede çok sayıda Rus askeri olduğu görüldü. 

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