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  3. 26 Haziran 2020 21:06

Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçip Karadeniz'e açıldı

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna Amiral Grigorovich adlı Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçip Karadeniz' açıldı.

Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçip Karadeniz'e açıldı
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Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 494 Borda numaralı 'Amiral Grigorovich' adlı güdümlü füze firkateyni saat 18.30 sıralarından Marmara Denizinden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 

Savaş gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. Yaklaşık yarım saatte Arnavutköy açıklarına ulaşan firkateynin güvertesinde çok sayıda Rus askerin olduğu ve askerlerin boğaz kıyısını izlediği görüldü. Yaklaşık 1 saat 15 dakikada boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

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