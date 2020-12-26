Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

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Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 'PM-138' borda numaralı savaş gemisi, saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü. Rus savaş gemisine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. Yaklaşık bir saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.
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