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Rus televizyonunda Ukrayna protestosunun cezası belli oldu

Rus televizyonunda Ukrayna protestosunun cezası belli oldu

Rusya’da yayın yapan Kanal 1’de canlı yayın sırasında savaş karşıtı pankart açan editör Marina Ovsyannikov, gözaltına alınmasının ardından sorgusunun 14 saatten fazla sürdüğünü ifade ederken, editörün 30 bin ruble para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını Rus devlet televizyonu Kanal 1’de canlı yayın sırasında savaş karşıtı pankart açarak protesto eden editör Marina Ovsyannikov, gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı. İfadesinin ardından adliye çıkışından açıklama yapan Ovsyannikov, “Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Çok zor günler benim hayatımda. Çünkü 2 gün uykusuz kaldım. 14 saatten fazla sorguda kaldım ve benim yakınlarımla bağlantı kurmama izin vermediler. Hiçbir hukuki destek vermediler. Zor durumda kaldım. Yorumumu yarın yapacağım bugün dinlenmem gerekiyor” dedi.

Ovsyannikova'nın 30 bin ruble (4 bin TL) para cezasına çarptırıldığı ve çalıştığı kanaldan da istifa ettiği aktarıldı.

Etiketler Rus televizyonu televizyon
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