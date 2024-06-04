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Rus turist otel odasında ölü bulundu

Rus turist otel odasında ölü bulundu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus bir turist, kaldığı otelin odasında ölü bulundu.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir Rus kadın kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Olay, Kargıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelde konaklayan Aleksandra Tepliakova (39) isimli Rus vatandaşı, otel personeli tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi yaptığı inceleme Rus kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Aleksandra Tepliakova’nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler rus turist ölüm
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