Rus turistin bavulundan çıkanlar şoke etti

Antalya’nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde konaklaması biten Rus turistin çantasından çıkanlar görenleri hayrete düşürdü. Rus kadının valizinden onlarca tabak, havlu, tuvalet kağıdı, banyo malzemesi, bitki çayı çıktı.

Kemer’in Göynük turizm bölgesinde bir otelde konaklayan ve ismi açıklanmayan Rus kadın turistten şüphelenen görevliler, otelden ayrılacağı gün kadından bavulunu açmasını istedi. Görevliler, çanta açıldıktan sonra gördükleri manzara karşısında şok oldu. Turistin valizinden onlarca tabak, havlu, tuvalet kağıdı, banyo malzemesi, poşet çay çıktı. Bavuldan çıkan eşyaları yatağın üstüne seren görevlilerin ‘bu kadar havluyu ne yapacaksınız?’ sorusuna Rus kadın, ‘çocuklarımın doğum günü’ diye cevap verdi. Ardından ‘bu kadar malzeme çok değil mi?’ diye soran görevliye ise Rus kadın, iki çocuğunun olduğunu ve meyve, pasta yedikleri için çocuklarının sürekli ağzını, yüzünü silmek zorunda kaldığını belirtti. Oteldeki görevliler tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, yüzlerce poşet çayının da yer aldığı gözlendi.

KAŞIK SETİNE KADAR ALMIŞLARDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntü sonrası olayın nasıl sonuçlandığı bilinmezken, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Manavgat ilçesindeki bir otelde buna benzer bir vaka meydana gelmişti. Olayda, 5 yıldızlı bir otelde konaklayan yabancı uyruklu turistin ağzı açık çantalarında otele ait çok sayıda malzeme gören kat görevlileri, durumu yetkililere haber vermiş, otel yönetiminin yaptığı araştırmada turistin çantasından elma ve portakal, bitki çayı, meyve suları, şampuan, tuvalet kağıdı, başka bir turistin çantasında da çatal, bıçak, kaşık seti çıkmıştı.