Rus ve Türk askerlerinin ortak devriyesi iptal edildi

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İDLİB'DE 4 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Suriye'nin İdlib eyaletinde Esed rejimi tarafından yapılan saldırıda 4 Türk askeri şehit olmuş, 9 asker de yaralanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Esad rejimi güçlerine misliyle karşılık vermişti.

Türkiye, İdlib bölgesine göç ve krizi önlemek için yoğun askeri sevkiyat gerçekleştirirken, Suriye ordusu gece saatlerinde bölgedeki TSK unsurlarına topçu atışı düzenledi. Saldırıda 4 asker dün gece şehit oldu. Yaralı 2 asker de bugün şehit oldu.

Yaralı askerler, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilip, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Askerlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, şehitler de aynı hastaneye getirildi.

4 şehit toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ukrayna ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu saldırılara misliyle karşılık verildiğini, fırtına obüsleri ve F-16'larla belirlenen noktaların vurulduğunu söyledi. Erdoğan, şuana kadar Esad güçlerine bağlı 30-35 civarında unsurunun etkisiz hale getirildiğini söyledi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İdlip’te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1’i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

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