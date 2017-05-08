Rüşvetçi hakimi tutuklayan hakim FETÖ'den tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararlarıyla meslekten ihraç edilen 23 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Bilecik ve Sakarya’da bulunan 23 hakim ve savcı gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından 23 hakim savcıdan 5’i “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanırken 11’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7 kişinin ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.

SORGU YAPARKEN GÖZALTINA ALINDILAR

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre; Tutuklananlar arasında yer alan bir isim ise dikkat çekti. Rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A. ile avukat S.B.’i tutuklayan Sulh Ceza Hakimi Mehmet Özakar da gözaltına alındı. Özakar “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan tutuklandı. Öte yandan hem Hakim Özakar'ın hem de Bilecik Sulh Ceza Hakimi Kamil Boyraz’ın mahkemede sorgu yaptıkları sırada gözaltına alındıkları öğrenildi.

İTİRAFÇI OLDU

Rüşvet alan hakimi tutuklayan Sulh Ceza Hakimi Mehmet Özakar’ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı ortaya çıktı. Bilecik hakimi Kamil Boyraz da ise örgütün gizli haberleşme programı Bylock tespit edildi. Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda görevli 1 savcı ve 2 hakimin de soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.





Rüşvet aldığı iddia edilen hakim tutuklandı