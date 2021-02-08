Rüşvetçi hastane müdürü görevden alındı

Edirne’nin Meriç ilçesindeki devlet hastanesinde gündeme gelen rüşvet iddialarının ardından hastane müdürünün görevine son verildi.

Edirne'nin Meriç İlçe Devlet Hastanesi'nde hizmetli memur Halil B.'den WhatsApp mesajıyla 10 bin lira rüşvet ile viski istediği iddia edilen hastane müdürü H.D, görevden alındı. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü de söz konusu iddiaların araştırılması için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Meriç İlçe Devlet Hastanesi'nde hizmetli olarak çalışan Halil B., hastane müdürü H.D'nin, 5 gün mazeretsiz işe gitmemesi üzerine hakkında tutulan tutanağın silinmesi için kendisinden 10 bin lira rüşvet ile viski ve vişne suyu istediğini iddia etti.

Halil B., iddiasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Edirne Valiliği ve Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'ne verdiği şikayet dilekçesinde dile getirdi.

İddialar üzerine Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, 17 Aralık 2020 tarihinde olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hastane müdürü H.D, görevden alındı.

Hizmetli Halil B.’nin ise görev yeri değiştirdi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusuyla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Devlet hastanesinde rüşvet skandalı: Viski, vişne, 10 bin TL istedi