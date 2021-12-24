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Rusya Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Terör eylemi

Rusya Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Terör eylemi

Rusya - Ukrayna arasında yaşanan gerginlik büyümeye devam ederken Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Rusya'nın, "Ukrayna'yı işgal edecek" iddilarını her zaman yalanlayan ancak her hangi bir tehdit unsurunda ise müdahale etmekten çekinmeyeceğini söyleyen Rus yetkililer, son olarak geçtiğimiz günlerde 2020 yılında imzalanan ateşkes anlaşmasının yeniden yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Reuters'ın haberine göre ise Rus askeri birliğinin Ukrayna sınırınde bekleyişi sürüyor.

Son dakika gelen habere göre de, Ukrayna Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki konsolosluklarının saldırıya uğradığını duyurdu.

Rusya Dışişleri, olayı bir terör saldırısı olarak nitelendirirken, Kiev Büyükelçiliği de Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na bir protesto notası gönderdi.

Etiketler Rusya Rusya Dışişleri Bakanlığı Rusya Dışişleri
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