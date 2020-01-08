Rusya lideri Putin İstanbul'a geldi

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'a geldi.

Suriye'deki temaslarının ardından Türkiye'ye hareket eden Putin'i taşıyan uçak, saat 21.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Vladimir Putin'i taşıyan konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

Putin, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacak.

LAVROV DA İSTANBUL'DA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Özel bir uçakla saat 21.00'da Moskova'dan İstanbul'a gelen Lavrov İstanbul Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Lavrov daha sonra apronda bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.