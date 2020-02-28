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  3. 28 Şubat 2020 17:38

Rusya savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

İdlib'de TSK'ya yönelik düzenlenen ve 33 askerin hayatını kaybettiği saldırının gündemin ilk sırasına otururken Rusya'nın Akdeniz'e gönderdiği iki fırkateyn bugün İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rusya savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Rusya’nın Karadeniz Filosu’na ait iki savaş gemisi Akdeniz’e gitmek üzere İstanbul Boğazı’ndan geçti. İki gemi Çanakkale Boğazı’na doğru ilerliyor.

Rus Karadeniz Filosu Sözcüsü Yarbay Aleksey Rulyov, filoya ait iki firkateynin Karadeniz’den Akdeniz yönünde İstanbul ve Çanakkale boğazlarından planlı geçiş gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rulyov, “Kalibr-NK füze sistemi gibi hassas silahla donatılan Amiral Makarov ve Amiral Grigoroviç firkateynleri Sivastopol’den, Rus Donanması’nın Akdeniz’deki daimi grubuna katılacağı uzak deniz bölgesine planlı geçiş gerçekleştiriyor” dedi. Rus gemilerine geçişleri sırasında Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

TÜRKİYE BOĞAZLAR’I KAPATABİLİR Mİ?

20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne göre Türkiye’nin savaş gemilerini engelleyebilmesi için bir savaş durumunda veya ‘yakın bir savaş tehdidi’ içerisinde olması gerekiyor. ‘Barış zamanı’ olarak tanımlanan zamanlarda ise Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere ait savaş gemileri, önceden Türkiye’ye bildirim yapmak koşuluyla Boğazlar’dan geçebiliyor. 

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