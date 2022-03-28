Rusya - Ukrayna görüşmesi: İstanbul'da yapılacak müzakerenin saati ve yeri belli oldu

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul’daki toplantısı yarın saat 10.30'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmeler yarın İstanbul'da yeniden başlıyor. Görüşmelerin yeri ve saati de belli oldu. Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul’daki toplantısı yarın saat 10.30'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde taraflar müzakerelerin adresi olarak İstanbul konusunda uzlaşmıştı. Ukrayna ve Rusya heyetlerinin bir araya geleceği nokta olarak Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi belirlenirken toplantının saat 10.30'da başlayacağı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacak. Görüşmelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

İstanbul'daki görüşmelerle ilgili bir açıklama da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan gelmişti. Peskov, Rus ve Ukraynalı heyetlerin bugün Türkiye’ye gideceklerini belirterek, “Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemlidir” demişti.

RUS HEYETİ İSTANBUL'DA

Rus heyeti müzakere için İstanbul'a geldi. Rus heyeti taşıyan uçak 16.15 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Ardından heyet yoğun güvenlik önlemleri altında Beşiktaş'ta konaklayacakları Çırağan Sarayı'na giriş yaptı.