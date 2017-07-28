Rusya ve Ermenistan'dan tehdit oluşturacak adım

Azerbaycanlı uzmanlar, Rusya ve Ermenistan "ortak ordu grubu" oluşturmasının bölge için tehdit oluşturduğunu düşünüyor.

Avrasya Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (ATSAM) Başkanı Dr. Hatem Cabbarlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya ile Ermenistan arasında 30 Kasım 2016'da imzalanan, son alarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı ortak "ordu grubu" oluşturma anlaşmasının, içerik olarak, iki bağımsız devlet arasında imzalanan anlaşmalardan uzak olduğunu savundu.



Anlaşma şartlarına göre "ortak ordu grubu"nun komutanlığının barış dönemlerinde Ermenistan, savaş zamanında ise Rusya tarafından üstleneceğini belirten Cabbarlı, "Anlaşma şartlarında eş komutanlık mekanizması yok. Yani net ifadelerle Rusya'nın üstünlüğü teyit edilmiştir. Bu demektir ki Rusya, son zamanlarda ilişkileri gerginleşen Gürcistan ile savaşa başlarsa Ermenistan ordusunun silahlı operasyonlara katılmasını talep edebilir. Anlaşmanın amacı Ermenistan'ın güvenliğini korumaktan ziyade Rusya'nın Güney Kafkasya'daki çıkarlarının korunmasına yöneliktir."



Cabbarlı, anlaşmanın Ermenistan ile çatışma halinde olan Azerbaycan açısından doğuracağı sonuçları şöyle sıraladı:

"İşgal altıdaki Dağlık Karabağ'da askeri operasyonlar başlarsa Ermenistan, Azerbaycan sınırlarında da ateşkesi ihlal ederek ve Azerbaycan ile savaş halinde olduğunu öne sürerek ortak ordu grubunun olaylara müdahale etmesini isteyebilir. Bu duruma Moskova'nın nasıl tepki vereceği belirsiz, çünkü savaş durumunda komutanlığı Rusya üstlenecek. Bütün durumlarda bu anlaşmanın onaylanması Rusya tarafından Azerbaycan'a baskı aracı olarak kullanılabilir."



"Bölge için tehdit niteliğinde girişim"



Azeri Defence dergisi Genel Yayın Yönetmeni Reşat Süleymanov, Rusya-Ermenistan ortak ordu grubunun aslında 2 yıl önce fiilen kurulduğunu ve ortak tatbikatlar gerçekleştirdiğini ifade etti.



İki ülkenin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü kapsamında da müttefik olduğunu vurgulayan Süleymanov, ortak ordu grubunun savunma amacıyla kurulmasının belirtilmesine rağmen saldırı tatbikatları gerçekleştirdiklerini dile getirdi.



Rusya-Ermenistan ortak ordu grubunun komutanı General Andranik Markaryan'ın "Ordu grubu Rusya'nın talimatı olmadan da savaşa girebilir" şeklinde açıklamaları olduğuna dikkati çeken Süleymanov, "Bu ordu grubunun Karabağ'daki çatışmalarda da kullanılma ihtimali yüksektir. Aynı şekilde son zamanlarda, Ermeni ordusunun Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaptığı provokasyonlar, ortak ordu grubunun Azerbaycan'a karşı kullanma amacı için atılmış adımlardır." dedi.



Anlaşmanın, Rusya ve Ermenistan'ın ortak operasyon yapmasına olanak sağladığını belirten Süleymanov, "Rusya ile Ermenistan'ın ortak ordusu, bölge için tehdit oluşturacak" değerlendirmesinde bulundu.