Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar: Donbas'ta son durum ne?

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken hem Moskova hem de Kiev'den Donbas bölgesindeki son duruma yönelik peş peşe açıklamalar geldi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Mizintsev, düzenlediği basın toplantısında, "Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana 234 bin 762'si çocuk olmak üzere toplam 1 milyon 396 bin 798 kişi tahliye edildi" bilgisini paylaştı.

Rus patlayıcı imha ekiplerinin son 24 saatte 76 hektarlık bir alanı temizlediğini kaydeden Mizintsev, 1659 mayın tespit edildiğini belirtti.

Diğer yandan Mizintsev, mart ayının başından bu yana Ukrayna'da ihtiyaç sahiplerine tahminen 21 bin 500 ton kadar insani yardım ulaştırıldığını kaydetti. Yetkili, yardımların temel ihtiyaç malzemeleri, gıda, ilaç ve tıbbi ekipmanları içerdiğini dile getirdi.

ZELENSKİ'DEN ACI İTİRAF: ORASI CEHENNEM!

Haftalardır yoğun çatışmalara sahne olan Dosbas bölgesindeki son durum ile ilgili Zelenski'den açıklama geldi.

Ukrayna lideri Donbas için 'Orası Cehennem gibi' dedi ve Putin'in güçlerinin mümkün olduğu kadar çok Ukraynalıyı öldürmeye çalışmakla suçladı.

'Donbas tamamen yok edildi' diyen Zelenski 'acımasız ve kesinlikle anlamsız bombardımanında' 12 kişinin daha hayatını kaybettiğinin altını çizdi.

Zelenski:

Ukrayna lideri 'Donbas'taki durum son derece zor' dedi ve savaşın son derece kanlı olacağının altını çizdi.

Savaşın sadece diplomasi yolu ile sona ereceğini belirten Zelenski Ukrayna topraklarındaki Rus işgalinin geçici olacağını belirtti.

DANIŞMANI SON KARARI AÇIKLADI

Danışmanı Mykhailo Podolyak ise ateşkes konusunda Ukrayna'nın son kararını açıkladı.

Podolyak, Rusya'nın çatışmalardaki herhangi bir kesintiden sonra daha sert karşılık vereceğini söyleyerek ateşkesi kabul etmediklerini söyledi.

Zelenski'nin danışmanı Kiev'in Moskova'ya toprak devreden herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini de sözlerine ekledi.