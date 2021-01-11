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  3. 11 Ocak 2021 22:10

Rusya'da kamyon askeri otobüslerin arasına girdi: 4 ölü, 45 yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova bölgesinde bir kamyonun askeri otobüslerin arasına girmesi sonucu gerçekleşen kazada 4 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Rusya'da kamyon askeri otobüslerin arasına girdi: 4 ölü, 45 yaralı
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Moskova bölgesindeki Krasnogorsk şehrinin otoyolunda kamyon, 5 otobüsten oluşan askeri konvoyun arasına daldı.

Meydana gelen zincirleme kazada, 4 asker hayatını kaybetti, 45 asker ise yaralandı.

Yaralananlardan 16'sının durumunun ağır olduğu belirtilirken, kamyon şoförünün gözaltına alındığı aktarıldı.

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