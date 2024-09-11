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Rusya'dan ABD'ye füze yanıtı

Rusya'dan ABD'ye füze yanıtı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran'ın Ukrayna'da kullanması için Rusya'ya balistik füze sağlayacağı yönündeki açıklamasının "asılsız" olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Ukrayna'ya Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırmasına izin vermesi ihtimalini değerlendiren Peskov, "Büyük ihtimal bu yönde kararlar alındı. Şu anda medya kuruluşları, halihazırda alınmış kararı resmileştirmek için bilgilendirme kampanyası yürütüyor." diye konuştu.

Peskov, Rusya'nın buna nasıl tepki vereceği yönündeki soruya, "Buna gerekli yanıt verilecek. (Ukrayna'da) Özel askeri operasyon, tüm bu eylemlere zaten bir yanıttır. Batı tarafından alınan, daha sonra da Ukrayna'ya empoze edilen bu tür kararlar, özel askeri operasyonun gerekli olduğu ve bunun alternatifi olmadığını gösteriyor." yanıtını verdi.

ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna meselesine doğrudan dahil olduğunu belirten Peskov, ABD'nin Ukrayna'yı kullanarak Rusya ile mücadele etmekten vazgeçmesi gerektiğini vurgulayarak "Böyle bir yaklaşımdan vazgeçilmesi meseleyi çözebilir." değerlendirmesini yaptı.

Dmitriy Peskov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İran'ın Ukrayna'da kullanması için Rusya'ya balistik füze sağlayacağı yönündeki açıklamasının "asılsız" olduğunu söyledi.

"ABD'deki adaylar, ülkemize yönelik olumsuz tutum sergiliyor"

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi başkan adayları Donald Trump ve Kamala Harris'in televizyon münazarasına değinen Peskov, her iki adayın münazara esnasında Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin'in ismini kullandığına dikkati çekti.

Sözcü Peskov, "ABD'de adaylar, hangi partiden olursa olsun ülkemize yönelik olumsuz, düşmanca tutum sergiliyor. Putin'in ismi, ABD'deki iç siyasi mücadelede kullanılan araçlardan biri. Bundan hiç hoşlanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin'in Türkiye'ye uzun süredir beklenen ziyaretiyle ilgili soruyu da cevaplayan Peskov, bu ziyaretin hazırlıklarının devam ettiğini, Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekimde Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi kapsamında ayrı görüşme yapacağını umduklarını belirtti.

AA

Etiketler Rusya Amerika Rusya füze uyarısı
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