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Rusya'dan Hatay'a sahra hastanesi

Rusya'dan Hatay'a sahra hastanesi
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın depremzedelere yardım amacıyla Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdiğini bildirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardım gönderen ülkelerden biri olan Rusya, yaraların sarılması için yardım sunmaya devam ediyor.
 
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin açıklamasına göre Moskova, Hatay'ın Erzin ilçesine bir sahra hastanesi gönderdi.
 
Elçilik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rusya Sağlık Bakanlığı, depremzedelere yardım amacıyla Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdi. Hastane, Hatay ilinin Erzin ilçesinde hizmet verecek" dedi.

Rusya Sağlık Bakanlığı, depremin ardından Kahramanmaraş'a sahra hastanesi göndermiş ve Rus doktorlar çok sayıda depremzedeye sağlık hizmetleri sunmaya başlamıştı.

Etiketler rusya sahra hastane hatay
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