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Rusya'dan iki ülkeye daha tehdit: NATO'ya alınırlarsa...

Rusya'dan iki ülkeye daha tehdit: NATO'ya alınırlarsa...

Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz devam ederken Rusya'dan çarpıcı bir açıklama daha geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınması halinde "Rusya'nın karşılık vermesinin gerekeceğini" belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde sıcak bölgeden önemli haberler geliyor. Öte yandan ülkelerden de birbiri ardına önemli açıklamalar yapılıyor. Son olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Finlandiya ve İsveç de dahil olmak üzere tüm AGİT üyesi ülkeler, bazı devletlerin güvenliğinin diğer ülkelerin güvenliği pahasına inşa edilmemesi gerektiği ilkesini yeniden teyit etti" diyen Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınması, ülkemizin karşı adımlar atmasını gerektirecek ciddi askeri ve siyasi sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullanıldı.

DİJİTAL NATO ZİRVESİNE DAVET EDİLMİŞLERDİ
Finlandiya ve İsveç, NATO üyesi olmamalarına rağmen bugünkü dijital NATO zirvesine davet edilmişlerdi.

Etiketler rusya putin
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