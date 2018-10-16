Rusya'dan S-700 açıklaması !

Rus askeri uzman İgor Korotçenko, S-700 isimli olası bir füze savunma sisteminin, ABD'nin 25-30 yıl sonra uzayda silah yarışı başlatması halinde geliştirilebileceğini söyledi. Korotçenko, bu sistemin yakın uzaya konuşlanabilecek lazerli bir sistem olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Liberal Demorat Partisi lideri Vladimir Jirinovski, katıldığı bir televizyon programında Rusya'nın elinde sadece S-300, S-400, S-500 füze savunma sistemleri değil, S-600 ve S-700'ün de olduğunu, bu sistemlerin gezegenin hava sahasını kapsayabildiğini iddia etmişti. Bir diğer uzman Aleksey Leonkov da S-700 için en az 5-10 yıl gerektiğini kaydetti.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Rus askeri uzman İgor Korotçenko, S-700'ün ancak 25-30 yıl sonra üretilebileceği değerlendirmesinde bulundu.



"ABD uzayda silah yarışı başlattığında, 25-30 yıl sonra, Rusya buna karşılık verecektir" diyen Korotçenko, böyle bir durumda üretilecek sistemde lazer gibi, yeni fizik prensiplerinden yararlanabileceği ve sistemin yakın uzaya konuşlandırılabilmesini sağlayacak platformlara sahip olabileceğini ekledi.



‘S-500'LERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR TAMAMLANMAK ÜZERE'



Korotçenko'ya göre, yeni sistem S-500'deki mevcut özelliklerin aşama aşama geliştirilmesi sonucunda elde edilecek.

Korotçenko "S-500'ün üzerindeki çalışmalar sona ermek üzere. Sistem yakında testlerden geçecek. Daha sonra da seri üretim kararı alınacak" dedi.



Korotçenko, S-500'den sonra 15-20 yıl içinde karaya konuşlandırılabilecek S-600 sistemlerinin üretilebileceğini, S-700'ün de kozmik düzeyde sistem geliştirilmesi konusunda ikinci bir yönelim olacağını ifade etti.



‘5-10 YILDAN EVVEL GÜNDEME GELMEZ'



Bir diğer Rus askeri uzman Aleksey Leonkov da, S-500'den sonra S-700 isimli olası bir sisteminin 5-10 yıldan evvel gündeme gelmeyeceğini söyledi.



Leonkov "S-500'ün seri üretimine henüz geçiliyor. Sistemin birliklerde kullanımı için de belirli bir zamanın gerektiği açık. Sözgelimi 5 yıl. Ancak bundan sonra kozmik düzeyde hava savunması planları değerlendirilebilir. O zaman belki yeni bir sistem geliştirilmesi konusu gündeme gelebilir. S-700 olursa da ancak uzak gelecekte olur. Belki de farklı bir ismi olur ya da başka bir şey geliştirilir" ifadelerini kullandı.

Leonkov, Rusya'nın belirli bir sıra ile S-75, S-125, S-200, S-300 ve S-400 sistemlerini geliştirdiğini, S-500'lerde de şu an tamamlanma aşamasına gelindiğini belirtti.