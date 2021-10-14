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Rusya'dan Türkiye'ye Suriye mesajı

Rusya'dan Türkiye'ye Suriye mesajı

Rusya Bakan Yardımcısı Verşinin, Türkiye'nin olası Suriye operasyonları hakkında açıklama yaptı.

Rusya Bakan Yardımcısı Verşinin,  Türkiye'nin olası Suriye operasyonu hakkında açıklama bulundu.

Sputnik'e konuşn Verşinin, "Biz, önceden olduğu gibi Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına saygı gösterilmesinden yanayız. Bu bizim ilkesel tutumumuz, Türkiye de dahil tüm ortaklarımızla temaslarımızda bunu esas alıyoruz" dedi.

 Suriye'nin egemenliğinin Suriye topraklarının tamamında tesis edilmesi gerektiğini belirten Verşinin, "Suriye'de terörle mücadelede sona geliniyor, doğal olarak buna devam edilmesi gerekiyor. Askeri hazırlıklara gelirsek, bu hazırlıklar Suriye egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını göz önünde bulundurmalı" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: “GEREKENİ YAPACAĞIZ”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz gün, son dönemde Suriye'de Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırılar ile Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyinden gerçekleşen saldırıların ardından ABD ve Rusya'nın verdikleri söz tutmadıklarını savunarak, "Şimdi bunlar sözlerinde durmadığına göre, bu teröristler burada olduğuna göre ve saldırılarını artırdığına göre bizim de yapmamız gereken, kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir. Biz de gerekeni yapacağız, bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" demişti.

Etiketler rusya suriye mesaj
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