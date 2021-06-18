Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar başlıyor

Aşılanmanın hızlanmasıyla normalleşme süreci de hız kazanırken, Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı aldı.

Rusya, 15 Nisan-1 Mayıs arasında Türkiye’ye gerçekleştirilen uçuşlara kısıtlama getirmiş, 1 Mayıs'ta Türkiye’ye uçuş yasağının 21 Haziran’a kadar uzatıldığını ilan etmişti. Çarşamba günü Rusya’dan Türkiye’ye gelen heyet çalışmalara başlayarak, turizm altyapısını ve sağlık koşullarını incelemeye başlamıştı.

Rus heyetin incelemeleri üzerine Rusya'dan flaş bir karar geldi. Karara göre Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak.



500 BİN RUS TATİL KARARINI BEKLİYORDU

Geçtiğimiz günlerde Rus basınına konuşan Rusya Turizmciler Birliği Başkan Yardımcısı Yuriy Barzikin, Türkiye’ye 21 Haziran tarihine kadar kısıtlama altında bulunan charter uçuşların temmuz başında başlamasını umutla beklediklerini ifade etmişti. Barzikin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Rusya yönetiminin Türkiye’yi Temmuz başında charter uçuşlara açması için iki önemli ve objektif nedeni bulunuyor. Bu nedenlerden ilki Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla başarılı mücadele vermesi. Türkiye’de son bir haftada vaka sayısı Dünya Sağlık Örgütü DSÖ ve Rusya’nın belirlediği kriterlere uygun hale geldi. Türkiye’nin Rus vatandaşlarına turizm için açılmasının ikinci önemli neden Rusya’da 500 bin üzerinde kişi, acenteler üzerinden satın aldıkları turları gerçekleştirilmeyi bekliyor. Bu durum ciddi maddi sorumluluk getiriyor."