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  3. 14 Aralık 2018 23:00

Rusya'dan vizesiz seyahata olumlu sinyal

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Rusya'nın Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat fikrine olumlu baktıklarını açıkladı.

Rusya'dan vizesiz seyahata olumlu sinyal
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Rusya’nın umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşlarının bu ülkeye vizesiz seyahat edebilmesine pozitif baktığını açıkladı.

Kıran, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğinde yaptığı konuşmada, iki ülke iş birliğinin dört bir koldan gelişmeye ve ilerlemeye devam ettiğini belirtti. 

İki ülke arasındaki atlatılan çok büyük krizlere rağmen bu ilerlemenin başarıldığına dikkat çeken Kıran, karşılıklı olarak krizleri aşma iradesi sayesinde bugünkü noktaya gelindiğini ifade etti.

Kıran, karşılıklı irade ve samimiyet var olduğu sürece diğer meselelerin de çözüleceğine işaret ederek, sorunların aşıldıkça iki ülke arasındaki iş birliğinin bölgeye büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşmelerde gündeme getirilen en öncelikli konulardan birisinin vize kolaylığı değil, vize serbestisi olduğunu aktaran Kıran, “(Rus yetkililer) Önce bize vize kolaylığı ile geldiler. Bundan tatmin olmayacağımızı söyledik. Sonra vize serbestisi konusunda bize somut ve çözüm odaklı bir teklifle geldiler. Aşama da mesafe de katettik. Umuma mahsus pasaportlara da vizesiz seyahat sağlanması için artık bize sunacakları yeni bir takvim ve aşama kalmadı. Negatif de değiller, aksine pozitifler.” ifadelerini kullandı. 

AA

rusya , vizesiz , seyahat , pasaport
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