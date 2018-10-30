Rusya'ya vizesiz seyahat başlıyor

Rus muhataplarıyla temaslarda bulunacak heyetin Rus mevkidaşlarıyla yapacağı görüşmelerde özellikle iş adamları ile tır şoförlerine uygulanan vizenin kaldırılması masaya yatırılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov geçtiğimiz ağustos ayında yaptıkları görüşmede vize uygulamasının kolaylaştırılması için ortak bir çalışma grubunun oluşturulması konusunda anlaşmışlardı.

Bakan Çavuşoğu, iki ülke arasında yaşanan kriz öncesinde vize bulunmadığını hatırlatarak “Hatta pasaportsuz karşılıklı seyahatin görüşmelerine başlamıştık” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da söz konusu görüşme sonrasında “Vize için mutabakat zor değil. Tır sürücüleri için karşılıklı vize muafiyetini kaldırmak için teklifte bulunmuştuk.

Bunu hızlıca halledebiliriz. Hizmet ve hususi pasaport vizelerinin kaldırılabileceğine ilişkin olarak umarım en kısa zamanda haber alacaksınız” demişti. Rusya, 2015 yılında Rus savaş uçağının Türkiye-Suriye sınırında düşürülmesinin ardından vize serbestisi uygulamasını iptal etmişti.