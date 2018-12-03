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  2. Güncel
  3. 03 Aralık 2018 11:39

Rüyasında gördü, 19 yıldır bu işi yapıyor

Adıyaman'da, 19 yıl önce kaza sonucu 40 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Çoban (50), rüyasında kendisini mezar taşı yaparken gördü. Çoban, o gün bugündür rüyasında gördüğü mezar taşını meslek olarak yapıyor.

Rüyasında gördü, 19 yıldır bu işi yapıyor
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İnşaat işçisi olan Mehmet Çoban, 1999 yılında trafik kazasında ağır yaralandı. Kaza sonrası durumu ağır olduğu için Malatya'ya götürülen Çoban, 40 gün boyunca Turgut Özal Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. İyileştikten sonra kısa süreli hafıza kaybı yaşadığını ve yoğun bakımdayken sürekli rüyasında kendisini mezar taşı yaparken gördüğünü anlatan Çoban, bu mesleğe merak sardı.



İyileşmesinin ardından mezarlığa gidip, mezar taşı ustalarıyla tanışarak rüyasını anlattığını ve iş istediğini belirten Çoban, "Kendimi toparladıktan sonra da rüyalarımda sürekli mezar taşı yaptığımı görüyordum. Sonra bir mezarcının yanına giderek çırak olarak çalışmaya başladım, Kendimi geliştirdikten sonra da kendi işimi yapmaya başladım ve şu anda rüyamda gördüğüm gibi mezar taşı imal ediyorum" dedi.



ÖLMEDEN MEZAR YAPTIRIYORLAR
Yoğun bakımda gördüğü rüyanın etkisiyle yaşamı değişen Çoban, günümüzde ise birçok kişinin hayattayken kendi mezar taşını yaptırmak istediğini vurgulayarak, "Kimi insanlar geliyor, mezar yerini satın alıyor. Sonra gelip bize sipariş veriyor. Biz de mezar taşını hazırlıyoruz. Vasiyet ettikleri de kişi ölünce defninden sonra gelip, bizden mezar taşını yerleştirmemizi istiyor. Artık kendi mezarını ve mezar taşını yaptıran çok fazla" diye konuştu.

 

DHA

adıyaman
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