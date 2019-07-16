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  3. 16 Temmuz 2019 14:24

S-400 maketiyle Bursa sokaklarında turladı

Bursa’da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi konvoyuna aracının üzerine koyduğu S 400 maketiyle katılan vatandaş ilginç görüntüler oluşturdu. Aracı gören vatandaşlar fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı.

S-400 maketiyle Bursa sokaklarında turladı
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15 Temmuz hain darbe girişiminin 3 yılında demokrasi zaferini kutlamak ve şehitleri anmak için meydanlara inen Bursalılar araçlarıyla konvoy yaparak uzun kuyruklar oluşturdu. Aracıyla zafer turu atan bir Bursalı vatandaş ise su borularından yaptığı S 400 maketini aracının üzerine bağlayarak Bursa caddelerinde tur attı. Boruların üzerine S 400 yazan aracı gören vatandaşlar o anın fotoğrafını çekmek için yarıştı. Maket S 400’leri Türk bayraklarıyla da süsleyen vatandaş uzun süre Bursa sokaklarında tur attı.

İHA

rusya , bursa , 15 temmuz
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