S-400'leri taşıyan iki uçak daha Mürted'e indi

Rusya'dan satın alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi birinci grup malzemelerinin sevkiyatı, 5'inci gün devam etti. Sisteme ait parçaları taşıyan iki uçak, sabah art arda Mürted Hava Meydanı'na indi.



Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin sevkiyatı devam ediyor. Geçen hafta Cuma günü başlayan sevkiyatın 5'inci gününde, 10 ve 11'inci uçaklar Rusya'dan havalanarak, sabah saatlerinde art arda Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Mürted Hava Meydanı'na indi. 10'uncu uçak sabah 07.25, 11'inci uçak saat 09.50'de hava meydanına indi. Uçaklardan indirilen sisteme ait parçalar hangarlara taşındı.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda on ve onbirinci uçaklar Mürted Hava Meydanı’na indi" denildi.