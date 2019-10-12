Saadet Partili Meclis üyesi ve 3 HDP'li gözaltına alındı

Kocaeli'nin Dilovası Belediyesinin ekim ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumunda yaptığı konuşmayla operasyonu eleştiren M.D, “terör örgütü propagandası yaparak kitleleri sokağa çekmeye çalıştığı” iddiasıyla Dilovası'ndaki evinde gözaltına alındı.

Evrensel'de yer alan habere göre, Kocaeli’nin Gebze ve Darıca ilçelerinde de sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilen 2 kişi de tutuklandı.

ADANA’DA OPERASYON: 3 HDP’Lİ GÖZALTINDA

Adana'da sosyal medyada operasyonu eleştiren paylaşımlarda bulunan HDP Ceyhan İlçe Başkanı Delal Mamuk, başkan yardımcısı Seyfettin Aydemir ve partinin eski yöneticisi Tahir Özdemir gözaltına alındı.

İSTANBUL’DA 5 GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise, operasyona ilişkin sosyal medyada paylaşımlar yapan 43 hesap sahibi hakkında incelemenin sürdüğü belirtildi. Başsavcılık, bu kapsamda 5 hesabın sahibi hakkında gözaltı kararı alındığını duyurdu.