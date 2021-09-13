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Saadet Partisi YİK Üyesi Oğuzhan Asiltürk koronavirüsten hastaneye kaldırıldı

Saadet Partisi YİK Üyesi Oğuzhan Asiltürk koronavirüsten hastaneye kaldırıldı

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, koronavirüs nedenyile hastaneye kaldırıldı.

T24'e bilgi veren Saadet Partisi kaynakları, Covid-19'a bağlı zatürre ve nefes darlığı problemi olan Asiltürk'ün Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edildiğini aktardı.

Etiketler hastane korona koronavirüs
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