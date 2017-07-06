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  3. 06 Temmuz 2017 18:50

Saadet Partisi'nden ''miting'' açıklaması

Saadet Partisi İstanbul İl Başkaknı Birol Aydın, CHP'nin Maltepe'de yapacağı mitingle ilgili iddialara böyle yanıt verdi.

Saadet Partisi'nden ''miting'' açıklaması
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Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın Maltepe'de yapacakları mitinge Saadet Partisi'nin de katılacağı yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Aydın yazılı açıklamasında, şunları kaydetti: 

"Bugün bazı basın yayın organlarında CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın, Maltepe'de yapacakları mitingle ilgili olarak 'Mitinge Saadet Partisi de katılacak' şeklinde bir açıklaması olduğu görülüyor. Bu açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Saadet Partimizin söz konusu mitinge katılım konusunda alınmış bir kararı ve herhangi bir açıklaması olmamıştır. 

Konuyla ilgili Genel Merkezimizin açıklamaları dışında herhangi bir beyana itibar edilmemesi hususunda gerek basının, gerekse kamuoyunun hassasiyeti önemlidir." 

miting , maltepe , chp , saadet partisi