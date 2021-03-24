Saadet Partisi'nden olay video: Orada bir hedef var, uzakta!

Saadet Partisi sosyal medya hesabından "Orada bir hedef var uzakta!" başlığıyla paylaştığı video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 Manifestosu'na cevap verdi.

"Orada bir hedef var uzakta!" başlığıyla sosyal medya hesaplarından video paylaşımı yapan Saadet Partisi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 Manifestosu'na cevap verdi. Saadet Partisi, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda iktidarın, kendi belirlediği hedeflerden uzaklaştığını gösterdi. 2014'te duyurulan 10. Kalkınma Planı'nda 2023 hedeflerini belirleyen iktidarın, aynı hedefleri 2019'daki 11. Kalkınma Planı'nda nasıl küçülttüğünü verileri öne sürerek paylaşan Saadet Partisi 2023'e yaklaştıkça hedeflerden uzaklaşıldığına işaret etti. “Orada bir hedef var, uzakta! Gitmesek de görmesek de...” Orada bir hedef var, uzakta!

👉🏻2023 pic.twitter.com/K05ZE78U2q — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) March 24, 2021