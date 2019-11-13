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  3. 13 Kasım 2019 22:00

Saadete öğretmenin ölümündeki mobbing iddiası için soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep'te 6 katlı apartmanın terasından atlayarak intihar eden öğretmenin ölümü hakkında soruşturma başlattı. Öğretmen hakkında okulda mobbing uygulandığı iddia edildi.

Saadete öğretmenin ölümündeki mobbing iddiası için soruşturma
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Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Gaziantep'te 6 katlı apartmanın terasından atlayarak, yaşamına son veren Türkçe Öğretmeni Saadet H.'ye (25) okulda mobbing uygulandığı iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkçe Öğretmeni Saadet H. (25), Gaziantep'te 6 katlı apartmanın terasından atlayarak yaşamına son verdi. Saadet öğretmenin, ölmeden önce sosyal medya hesabından, "Öğrencilerim haklarını helal etsinler, gözüm gibi baktım hepsine, üzülmesinler ben yapamadım mobbinge uğramaktan" paylaşımı yaptığı belirtildi.

MEB, mobbing iddiaları ile ilgili olarak Saadet H.'nin görev yaptığı ortaokulda idari soruşturma başlattı. Mobbing iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi.

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