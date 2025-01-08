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Saadetin Saran’a yurt dışına çıkış yasağı

Saadetin Saran’a yurt dışına çıkış yasağı
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Saran Group'un patronuSaadetin Saran’a yurt dışına çıkış yasağı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasadışı bahse karşı yürüttüğü soruşturmalar sürüyor. Başsavcılık tarafından iş insanı Sadettin Saran hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, mevcut dosyanın gidişatı gereği Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği belirtildi.

Karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Kamuoyunda yasadışı bahis olarak bilinen 7258 sayılı kanuna muhalefet suçu iddiası ile hakkında soruşturma yürütülen Sadettin Saran bakımından, mevcut dosyanın seyri gereği şu aşamada yurtdışına çıkamamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmaktadır.

 

DHA

Etiketler sadettin saran Yurt dışına çıkış yasağı saran saran group yasadışı bahis soruşturması
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