Saadet'ten yılbaşına damgasını vuran ''Gassal'' göndermesi: Bakkal

Saadet Partisi Gençlik Kolları, yılbaşı gecesine sosyal medyadan yayınladıkları TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanan Gassal adlı diziye atıfta bulunan Bakkal paylaşımıyla damgasını vurdu.

TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanan ve "Ölünce beni kim yıkayacak" afişleriyle Türkiye'nin gündemine oturan Gassal dizisi siyasetin de gündemine girdi.

Saadet Partisi'nin gençlik kolları Genç Saadet, sosyal medya hesaplarından ekonomik kriz mesajı yayınladı.

Gassal dizisinin "Ölünce beni kim yıkayacak" sloganına atıf yapan Genç Saadet, “Ay sonu dükkanın kirasını kim ödeyecek? Bakkal, tüm Türkiye’de vizyonda!" ifadelerini kullandı.