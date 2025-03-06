Saba Tümer, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na cennettekileri ''hurileri'' sordu

Ramazan aylarında ATV ekranlarında vatandaşlardan gelen sorulara yanıt veren Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kendisine cennetteki hurileri soran Saba Tümer'e verdiği yanıtla gündemde.

Her Ramazan'da yaptığı canlı yayın programlarında vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bu sefer CNBC-e ekranlarında Saba Tümer'in konuğu oldu.

Saba Tümer, "Mesela bu hep böyle hocalarda duyduğumuz bu huriler konusu kitabımızda var mı hocam?" diye sorunca Hatipoğlu şu yanıtı verdi:

"Mesela cennette diyor bahçeler vardır önce niçin kondu bu kelimeler Kur'an-ı Kerim'e, Allah niçin bunu ifade etti? Sarhoş etmeyen şarap, içecekler var diyor efendim göz aydınlığı olan zevceler vardır yani eşler vardır bu eşlerden kişinin kendi eşi diye ifade ediliyor bazı yorumlarda. Hiç tadını almadığınızı cennet meyvelerinden tattığınızda her yediğinizde farklı tat gelecek. Burada dünya hayatında zafiyeti olana bir sesleniştir bu; senin derdin içecek ise sen o alemde bunları bulacaksın. Tüm buradaki hikaye bu."