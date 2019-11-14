Şaban Vatan ve gazeteciler adli kontrolle serbest

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın adalet arayan babası Şaban Vatan ile olayı araştırmak için bölgeye giden gazeteciler, gözaltına alındı. Şaban Vatan’ın eşi Atika Vatan, kucağında 40 günlük bebeğiyle sosyal medyada, “Eşimi susturmaya çalışıyorlar” diyerek bir video yayımladı. Videoyu yayımladıktan bir süre sonra Vatan ailesinin evinin polisler tarafından basıldığı ileri sürüldü. Rabia Naz’ın ölümünü araştırmak için kurulan TBMM Araştırma Komisyonu’nu olay yerinde izleyen gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl önceki akşam olayın tanığı Mürsel Küçükal ile yaptıkları görüşmenin ardından gözaltına alındı.

Gözaltıların ardından sosyal medya hesabından video yayımlayan baba Şaban Vatan, Cumhuriyet Başsavcısı’na “Bu nasıl bir rezalettir” diye seslenerek “Savcılık katilleri arasın, bulsun, ortaya getirsin” ifadelerini kullandı. Vatan bu açıklamalarının ardından dün sabah gözaltına alındı ve durumu sosyal medyadan duyurdu.

ADLİYE SEVK EDİLDİLER

Giresun Valiliği ve Görele Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltılara ilişkin yaptığı açıklamada, Şaban Vatan ve beraberindeki zanlılar K.K, T.D. ve C.C’nin, kendilerine Meclis Araştırma Komisyonu süsü verip soruşturmanın tanığına baskı ve tehditte bulunup darp ve tanık ifadesini değiştirmeye zorladığı suçlamasıyla gözaltına alındığını belirtti.

ADLİ KONTROLLER SERBEST BIRAKILDILAR

Şaban Vatan ve gazeteciler mahkemeye sevk edilmelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

RABİA’NIN ANNESİNDEN MESAJ

Atike Vatan eşinin gözaltına alınmasının ardından akademisyen Metin Cihan’a bir mesaj gönderdi.

Cihan, mesajı Twitter hesabından paylaştı. Akademisyen Metin Cihan videonun ardından 40 günlük bebeği olan Atike Vatan'ın evinin polisler tarafından basıldığını duyurdu.

Rabia Naz'ın ölümünü incelemek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nu olay yerinde takip eden gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl da dün gözaltına alınmıştı.

Gazetecilerle ilgili valilikten şu açıklama geldi;

'Meclis Araştırma Komisyonu süsü vererek olay yerinde baskı ve tehditte bulunarak şahsı süründüren, hürriyeti tahdit, darp ve tanık ifadesini değiştirmeye zorlamaları dolayısıyla şüpheli K. K., T. D., C. C. ve Şaban VATAN gözaltına alınmış, ikamet adresleri ve araçlarında aramalar yapılarak dijital materyaller incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “ Şantaj-Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs” suçlarından adli tahkikat sürdürülmekte olup, olayda TBMM isminin kullanılması itibariyle Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gerekli Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna da ayrıca bilgi verilmiştir

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