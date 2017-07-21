Sabancı Holding'te flaş karar

Sabancı Holding hissedarı 51.5 milyon hissenin borsada satışı için Merkezi Kayıt Kuruluşu`na başvurdu.

Sabancı Holding (SAHOL.IS) hissedarı Özcan Sabancı 51.5 milyon adet hissesinin borsada satışı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurdu.

Konuya ilişkin MKK açıklaması KAP'ta yer aldı.

Ödenmiş sermayesi 2.04 milyar lira olan Sabancı Holding'de, satışa konu olacak 51.5 milyon adet hisse, yüzde 2.5 paya tekabül ediyor. ABD merkezli uluslararası banka JP Morgan'ın, satışta tek aracı kurum olması bekleniyor.

Sabancı ailesi 24 Mayıs'ta da yaklaşık 100 milyon dolar değerinde hisse satışında bulunmuştu.

Sabancı Holding hisseleri saat 17.53'te yüzde 5.07 düşüşle 10.86 liradan işlem görüyor. BIST-100 .XU100 endeksi ise yüzde 0.2 artıda.

Sabancı Holding hisseleri işlem hacminde de üçüncü sırada yer alıyor.

ÖZCAN SABANCI KİMDİR?

Özcan Sabancı, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından olan Sabancı Holding’in kurucusu Türk işadamı Hacı Sabancı’nın eşi olup 1959 yılında Hacı Sabancı ile evlendi. Çiftin, Ömer Sabancı, Mehmet Sabancı ve Demet Sabancı Çetindoğan olmak üzere 3 çocukları oldu. Hacı-Özcan Sabancı çiftinin en küçük oğlu olan Mehmet Sabancı 2004 yılında vefat etti.