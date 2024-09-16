Sabancı Vakfı burs başvuruları başladı

Sabancı Vakfı, 2024-2025 dönemi burs başvurularını başlattığını duyurdu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, her yıl yaklaşık 1500 öğrenciye karşılıksız burs desteği sağlayan Sabancı Vakfı, 50'nci yılında da başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerine, üniversiteye girişten mezuniyete kadar karşılıksız bursla destek olmaya devam ediyor.

Sabancı Vakfı'nın 2024-2025 eğitim yılı için burs kontenjanı tahsis ettiği üniversiteler arasında, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.

Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Marmara Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin başvuruları "microfon" sitesi üzerinden kabul edilirken, bu dört üniversite dışında okuyan öğrencilerin başvuruları ise üniversitelerin burslarla ilgili birimleri üzerinden gerçekleşecek. Burs başvuruları, 18 Ekim'e kadar gerçekleştirilebilecek.

Burs tutarının eylülün sonunda Sabancı Vakfı internet sitesi üzerinden açıklanacağı program kapsamındaki ödemeler, 2024-2025 ders yılında ekim-haziran arasında 10 ay süreyle yapılacak.

Sabancı Vakfı'nın, üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik farklı burs programları bulunurken, bunlar "Üniversiteye Giriş Bursu", "Kalkınmada Öncelikli İller Bursu" ve "Engelli Öğrenciler Bursu" olarak öne çıkıyor.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve Sabancı Vakfı'nın burs programına başvurmak isteyen öğrencilerin, üniversitelerin burslarla ilgilenen ofislerini ve Sabancı Vakfı'nın resmi internet sitesini takip etmeleri gerekiyor.

AA