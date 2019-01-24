Sabiha Gökçen Havalimanı'na 4 ödül birden

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın, İstanbul Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı (İZEV) ile hayata geçirdiği Hayat ve Biz projesi, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen PRİDA İletişim Ödülleri’nde 3 ayrı kategoride ödülle buluştu. Sabiha Gökçen Havalimanı ayrıca özel gün iletişiminde de birincilik ödülünün sahibi olarak toplamda 4 ödül kazandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, iletişim danışmanlığı şirketlerini çatısı altında buluşturan ve Uluslararası İletişim Danışmanlığı Birliği ICCO’nun Türkiye temsilcisi olan İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) tarafından verilen PRİDA İletişim Ödülleri’nde Medya ve Influncer ilişkileri, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etkinlik Yönetiminde Özel Gün İletişimi kategorilerinde birincilik ödülü kazanırken, Stratejik İletişim kategorisinde de büyük ödülün sahibi oldu.

Ödülü İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG adına alan Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, “Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın 10. yılına yakışan böylesine anlamlı bir projeye destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı ile (İZEV) toplumda zihinsel engelli olarak tanımlanan down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunan bireylerin sesini sanat yoluyla duyurmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tek amacımız zihinlerdeki duvarları yıkmaktı. Projenin başarılı bir şekilde yoluna devam edeceğine canı gönülden inanıyorum. Ayrıca 2018 yılı boyunca terminal binamızın içinde gerçekleştirdiğimiz özel gün kutlamalarının da burada ödüle layık görülmesi bizi çok mutlu etti.” dedi.