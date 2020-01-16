Sabiha Gökçen Havalimanı’na ek sefer izni yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kapasitesini gerekçe göstererek bu alana ilave uçuş izni verilmeyeceğini açıkladı.

Bilhassa Üçüncü Havalimanı’na ulaşımın güçlüğünden dolayı bazı vatandaşlar son bir yıldır Sabiha Gökçen’i daha sıklıkla tercih ediyordu. Öte yandan THY Sabiha Gökçen’den iç hat uçuşlarını da çekme kararı almıştı.

‘BAKIM FAALİYETLERİ VE TRAFİK YOĞUNLUĞU…’

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün attığı Tweet’te şu ifadeler kullanıldı:

"Halen devam eden bakım faaliyetleri ve trafik yoğunluğu nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yerli/yabancı, tarifeli/tarifesiz, dönemsel/münferit uçuş izinlerinin üzerine ilave frekans/yeni hat uçuş izin başvuruları Genel Müdürlüğümüzce uygun olarak değerlendirilemeyecektir"

THY SABİHA GÖKÇEN’DEN ÇIKTI

Geçen günlerde THY Sabiha Gökçen’den yaptığı iç hat uçuşlarını 29 Mart itibariyla Ankara dışında askıya almıştı. Kurum aynı zamanda Sabiha Gökçen’den yaptığı dış hat uçuşlarını da Anadolujet’e devretmiş, böylece neredeyse Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan çıkmıştı.

PEGASUS 250 MİLYON EURO KÂR BEKLİYOR

Pegasus Havayolları da Sabiha Gökçen kararını dikkatle takip ediyor. Uçuşlarını Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştiren Pegasus geçen günlerde borsaya yaptığı açıklamada 2020 yılında 210-250 milyon euro arasında net kâr beklediğini açıklamıştı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nı Malaysia Airports Holdings Berhad işletiyor.