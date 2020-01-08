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SABİHA GÖKÇEN'DE SON DURUM! 21 SAAT SONRA İLK UÇAK KALKTI
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  3. 08 Ocak 2020 07:48

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkması nedeniyle uçuş trafiğinin kapanmasından 21 saat sonra uçuşlar yeniden başladı.

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Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün sabah saatlerinde yaşanan özel bir havayolu şirketinin yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından kapanan uçuş trafiği saat 06.30 itibariyle başladı. Check-in ve bagaj işlemlerini tamamlayan yolcular pasaport kontrol noktasından geçti. PC 2297 sefer sayılı Dalaman uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na 06.29'da indi. Sabiha Gökçen'deki ilk kalkan uçak ise PC 7211 sefer sayılı Amsterdam seferi oldu.

Havalimanında uçağın pistten çıkma anı kameralarda !Havalimanında uçağın pistten çıkma anı kameralarda !

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı ! Seferler 20.00'ye kadar iptal!Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı !

 

DHA

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