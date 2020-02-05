Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı !

İstanbul Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten çıktı. İçerisinde 177 yolcu bulunan uçakta yangın meydana geldi.

Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Uçaklar İstanbul Havalimanı ve çevre illere yönlendiriliyor.

Uçağın düşmediği, pistten çıkıp yola savrularak parçalandığı bildirildi.

Ulaştırma Bakanı Turhan, kazada can kaybının olmadığını açıkladı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.

DHA Muhabiri Gamze Şimşek, "İzmir İstanbul seferini yapan uçak saat 18.00 sıralarında pistten çıktı. Şu anda uçakta bulunan yolcular tahliye ediliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı. Şuanda yaralı veya can kaybı var mı yok mu bilmiyoruz." dedi.

CNN TÜRK Muhabiri Fulya Öztürk, "Bu uçak İzmir'den İstanbul'a iniş yapıyordu. Henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yaralı durumuna ilişkin çevredeki hastanelerde tedbir alınıyor. Yaralıların olabileceğine dair bilgiler aldık. Çok sayıda ambulans çıkartıldı. Resmi olmayan bilgiye göre içerde 177 yolcunun olduğu söyleniyor." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan yaptığı ilk açıklamada uçakta 177 yolcunun olduğunu ancak can kaybının yaşanmadığını açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.





