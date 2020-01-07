Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı ! Tüm seferler iptal!

İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.

Sharjah - İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.

Edinilen ilk bilgilere göre olay sırasında yaralanan olmadı. Yolcular terminale alındı. Uçağın toprağa çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı pisti iki saatliğine kapatıldı.

SAAT 15.00'A KADAR SEFERLER İPTAL



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: Sabiha Gökçen Havalimanında pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

İSTANBUL VALİLİĞİ: CAN KAYBI VE YARALANMA YOK



İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Birleşik Arap Emirlikleri Şarja – İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, bugün 09.43’te Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuştur." denildi.

