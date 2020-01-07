Sabiha Gökçen'de uçuşlar iptal protestosu

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir uçağın pistten çıkması gerekçesiyle uçuşların saat 20.00’ye kadar durdurulmasının ardından havalimanına gelen yolcular uzun kuyruklar oluşturdu.

Uçakta bulunan 164 yolcu tahliye edilirken herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. Şiddetli fırtına ve uçağın pistten çıkması nedeniyle Sabiha Gökçen’den hava sefer yapılamazken havalimanında yoğunluk oluştu. Havalimanına gelen yolcular seferlerin iptal olduğunu öğrenince durumu ıslıkla protesto etti. Birgün gazetesine konuşan yolcu Necmiye Geyik, “Diyarbakır’a uçacaktık. Seferler iptal oldu. Biletlerimizi iade alacağız. İade sırasına baksana, iki bin kişiyle biter mi sence?” dedi. Ahmet Demirci ise, “Bursa Orhangazi’den geliyorum. 08.00’dan beri burada bekliyorum. Şu anda bize verilen bilgi 20.00’a kadar uçuş yok. İlk bilgiyi akşam saat 20.00’da vereceklerini söylüyorlar” diye konuştu. Havalimanına iniş yapması planlanan uçaklar yedek meydanlara yönlendirildi.

Seferlerin durdurulduğu havalimanı için Türk Hava Yolları, İstanbul’a gelmek üzere Anadolu’daki havalimanlarında bekleyen yolcuları için İstanbul Havalimanı’na 6 ek sefer planladı. Sefer kodları ise, “TK 6965 Ankara-İstanbul, TK 6963 Antalya-İstanbul, TK 7787 İzmir-İstanbul”, TK 7783 Diyarbakır-İstanbul, TK 7789 Samsun-İstanbul TK 7785 Trabzon- İstanbul” olarak sıralandı.