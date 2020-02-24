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  3. 24 Şubat 2020 19:16

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili olarak uçağın kaptan pilotunun hastanede ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesi alınıyor. Kaptan pilotun, hastaneden bugün çıkacağı ve adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen kaza ilgili Pegasus Havayolları uçağının kaptan pilotu Mahmut Arslan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen kaza ilgili Pegasus Havayolları uçağının kaptan pilotu Mahmut Arslan, uçak kazasıyla ilgili  adliyeye sevkedildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümü 180 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasında hastanede tedavi gören kaptan pilot Mahmut Arslan'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı.

Arslan ifadesinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevkedildi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan Pegasus uçağının kaptan pilotu Mahmut Arslan, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi

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