Sabiha Gökçen'e yurt dışından ilk uçak indi!

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir süre kapalı kaldıktan sonra dış hatlar trafiği yeniden açılan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na (İSG) yurtdışından gelen ilk yolcu uçağı iniş yaptı.



İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan dış hat seferleri bu sabah gerçekleştirilen Londra uçuşuyla yeniden başladı. Karşılıklı olarak başlatılan seferler kapsamında yurt dışından gelen ilk yolcu uçağı, 17.15'te havalimanına iniş gerçekleştirdi.

Yaklaşık üç aydır yurt dışı uçuşlarına kapalı olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan ilk uçak, AnadoluJet'in Düsseldorf uçağı oldu. Bu uçağın ardından Berlin ve Stutgart'tan havalanan uçaklar da havalimanına iniş yaptı.

Yurt dışından gelen yolcular termal kameralar ile ateşleri ölçüldükten sonra bagajlarını alarak ülkeye giriş yaptı.