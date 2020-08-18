Saç Ekimi Nedir? Saç Ekimi Fiyatları Ne Kadar?

1 adet greft 3 liraya denk gelir. Greft sayısı arttıkça fiyat artar. Dünya genelinde ülkemizin ekim için tercih edilmesinin en önemli nedeni fiyatlarının ucuz olmasıdır. Özellikle son yıllarda değişen kur farkı nedeni ile ülkemize olan talep artış gösteriyor.

Greft sayısının yanında uygulanan seans sayısıda fiyatı etkiler. Saç dökülmesi ileri bir boyutta ise tek seans yeterli olmayabilir. Bazı durumlarda iki ve daha fazla seans gerekir.

İşlemden sonra fiyat konusunda sorun yaşamamak için merkez ile yüz yüze görüşmenizi tavsiye ediyoruz. Aksi halde işlem sonrasında maddi anlamda sorun yaşayabilirsiniz.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır? Nelere Dikkat Etmeli?

Saç ekimi işlemi için iki farklı teknik kullanılır. Kullanılan iki teknik sonucunda da doğal saç kökleri elde edilir ve doğal bir saç uzaması işlemi meydana gelir.

FUT Tekniği: Klasik saç ekimi yöntemidir. Bu yöntemde donör bölgeden alınan saç kökleri şeritler halinde saçsız alana ekilir. Tek seansta 6000 adet kök ekimi yapılabilir. Donör bölgeden kökler şerit halinde alındığı için bir iz kalır. Bu teknik ile işlem süresi yaklaşık 4 saat sürer. Ekilen saç kökleri üç ay sonra çıkmaya başlar. İlk kökler dökülür ve sonrasında kalıcı saçlar ortaya çıkar.

FUE Tekniği: Ucu 1 mm çapında olan punch aleti ile greftler toplanır. Tek seferde yaklaşık 1000 adet greft ekilir. Saç ekimi işlemi greft sayısına göre 3-4 gün arasında sürer. Klasik yöntem ile uygulanan saç kökü sayısına eşittir. Son yıllarda en sık kullanılan yöntemdir.

Saç ekimi için hangi yöntemin uygulanması gerektiğine işlemi yapan uzman karar verir. Kişinin saç açıklığı, sahip olduğu greft sayısı ve yaşı gibi faktörler seçim yaparken göz önüne alınır. İşlem öncesi ve sonrası uygulanması gereken bakımlar yapıldığı sürece %100 oranına yakın bir başarı elde edilebilir.

Saç Ekimi Operasyonu Kimlere Uygulanır?

Androjenik saç dökülmesi tipi olan, kronik hastalığı olmayan ve hormon metabolizması düzenli çalışan kişilere saç ekimi işlemi uygulanabilir. Yaşa, hormonlara ve kalıtsal faktörlere bağlı olarak saç dökülmesine androjenik dökülme denir. Bu dökülme tipi dışardan müdahale ile durdurulabilir. Bu nedenle bu tip dökülme ekim işlemi ile sonlandırılır.

Diğer saç dökülme tiplerinde dökülme durdurulamaz ve saç ekimi herhangi bir sonuç vermez. Saçlı bölgenin üçüncü derece yanmış, daha önce saç ekimi yaptırmış ancak sonuç alamamış, saçlı deride çıplak alan oluşmuş ve kronik hastalığı olan kişilerde işlem başarısız olabilir. Bu nedenle bu uygulama yapılmaz. İşlemden önce saç dökülme tipinin tespit edilmesi gereklidir. Dökülme tipi ve nedenleri belirlenmeden ekim işlemi yapılmamalıdır.

En İyi Saç Ekimi Merkezi

Saç ekimi işleminin başarısını etkileyen en önemli unsur merkezdir. Merkezin sahip olduğu teknolojik donanımlar, işlem için kullanılan aletler, sağlık personelinin ekim işlemi konusunda eğitimli olması, işlemi uzman hekimin yapması ve her zaman ulaşılabilir olması gerekir. Bulaşıcı hastalıklara ve olası enfeksiyonlara karşı önlem alınması için düzenli olarak temizlenmelidir. Kullanılan aletler mutlaka kişiye özel ve tek kullanımlık olmalıdır. Sabit cihazlar düzenli olarak dezenfekte edilmelidir.

Saç ekimi hizmeti mutlaka garantili verilmelidir. İşlem öncesi ve sonrasında müşteri ile ilişkileri sürdürülmelidir. Olası bir sorun ve komplikasyonda tıbbi yardım verebilmelidir. İşlem için merkez araştırması yaparken sıraladığımız bu kriterlere dikkat etmelisiniz.

Saç ekimi ve saç ekimi fiyatları hakkında detaylı bilgi almak için https://www.smilehairclinic.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.