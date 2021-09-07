Saç ekiminin yan etkileri var mı?

Günümüzde artan saç ekim işlemlerinde ki başarılar, yüz güldüren sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Ancak halen akıllarda yer etmiş bazı yanlış algılar kaybolmuş değil. EsteFavor Saç ekimi ve Estetik merkezi, saç ekimi yaptırmayı düşünenler için saç ekimi işlemleri hakkında detaylı bilgilere yer verdi…

SAÇ EKİMİNİN YAN ETKİLERİ VAR MI?

Günümüzde artan saç ekim işlemlerinde ki başarılar, yüz güldüren sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Ancak halen akıllarda yer etmiş bazı yanlış algılar kaybolmuş değil. EsteFavor Saç ekimi ve Estetik merkezi, saç ekimi yaptırmayı düşünenler için saç ekimi işlemleri hakkında detaylı bilgilere yer verdi…

Konusunda uzman bir ekip ve son teknoloji ekipmanlarla birlikte başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten EsteFavor Klinik, saç ekimi yan etkileri hakkında detaylı bilgilere yer verip, saç ektirmeyi düşünenlerin sorularını yanıtladı…

Konuya başlamadan önce saç ekimi işlemleri mutlaka konusunda uzman kişiler tarafından ve güvenilir merkezlerde yapılması gerektiğinin altını çizelim. Gerekli şartları sağlayan kliniklerde saç ekimi güvenli bir şekilde ve başarı oranı yüksek sonuçlarla ortaya konur.

Saç ekimi ağrı yapar mı?

Saç ekimi işleminde bölgesel anestezi uygulandığından ötürü hem saç kökü toplama hem de saç köklerinin ekilmesi sırasında ağrı ve acı hissi yaşanmaz. Saç ekimi işleminden 7-8 saat sonra ise anestezinin etkisi azalacağından hafif düzeyde batma hissi ve sızı duyulabilir. Yaşanan hafif düzeyde ki bu ağrı ve acı duyumu ise ağrı kesici ile ortadan kaldırılabildiğinden ötürü saç ekimi ağrılı bir uygulama kategorisi içerisinde yer almaz.

Ancak tabi ki burada ki ağrı ve acı düzeyini kişinin ağrı ve acı eşik değerine de bağlı olduğunun altını çizelim. Kişinin eğer ki acı ve ağrı eşik değeri düşük ise duyacağı ağrı biraz daha fazla olabileceğinden yine bu ağrı konusunda uzman doktorun önereceği ağrı kesici ile ortadan kaldırılabilmektedir. Bu nedenle bireyin eşik değerinin farkında olması ve buna uygun ilerlenmesi için mutlaka bu konuyu açıkça belirtmesi gerekmektedir.

Saç ekimi yan etkileri neler?

Saç ekimi konusunda bilinen çok sayıda ön yargıyı ortadan kaldırdığımızı ve doğru tekniklerle kuralına uygun şekilde hareket edildiği takdirde görülebilecek yan etkilerin çok düşük olduğunun altını buradan bir kez daha çizmiş olalım…

Saç ekimi yan etkileri, saç ektirmek isteyen kişilerin haliyle aklını en fazla kurcalayan ve hatta saç ektirme fikrine mesafeli yaklaşmalarına ve hatta hatta saç ektirmekten vazgeçmelerine bile yol açmaktadır. Bunun başlıca sebebi ise saç ekimi sürecinin iyi bilinmiyor oluşudur. Bu durumdan ancak saç ekimi hakkında doğru bilgiler vererek ortadan kaldırılabileceğimiz kanısındayız…

Gelişen teknoloji ve başarılı saç ekim teknikleri sayesinde kesin sonuç alındığından, günümüzde saç dökülmesi ya da kellik gibi durumlarda bireyler saç ekim uygulamalarını sıklıkla tercih etmektedir. Saç ekimi yan etkileri ile ilgili yeterli bilgilendirme de bu nedenle çok önemlidir. Bu aşamada sizlerle saç ekimi uygulamalarının yan etkileri ile alakalı olan tüm detayları doğru şekilde paylaşmak istedik. Genelde saç ekimi yan etkileri, saç ekimi işleminden sonra ortaya çıkabilecek yan etkiler ile saç ekiminin nadir yan etkileri şeklinde ikiye ayırabiliriz.

Saç ekiminden sonra görülebilen yan etkiler;

Saç ekimi işlemi estetik uygulamalar içerisinde komplikasyon ihtimali en düşük seviyedeki operasyon türüdür. Fakat saç ekimi uygulamalarında da birtakım sebeplere bağlı olarak çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Buna yol açan durumlar ise saç ekimi işleminde kullanılan teknik, uygulama hatası ya da hastanın fizyolojik durumudur.

Saç ekimi yan etkileri bireyden bireye göre farklılıklar gösterir. Saç ekiminde ortaya çıkabilecek olan yan etkiler;

Ödem oluşumu,

Kıl kökü iltihabı,

Asimetri durumu,

Kanama hali,

Aşırı kabuklanma,

Bölgede his kaybı,

Ekilen greftlerin ekim alanından ayrılması

Donör bölgesinde dökülme şeklinde görülebilmektedir.



Bahsettiğimiz bu saç ekimi yan etkileri her ne kadar tedavi edilebilir durumlar olsa da hastanın mutlaka ekim öncesi oluşma durumu olan yan etkiler hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Kliniğimizde hastayla saç ekim işleminin her aşaması şeffaf bir şekilde detaylıca anlatılmaktadır. Saç ekim işlemi de diğer işlemler gibi önce şeffaflık ve güven içerisinde ilerlemelidir.

Aynı şekilde bireyin kronik bir hastalığı varsa ve bundan kaynaklı bir ilaç kullanması gerekiyorsa, durumunu ekimi gerçekleştirecek uzman ile ekim öncesi muayene esnasında doktoruyla paylaşmalıdır. Fakat saç ekimi yan etkileri birey bazında değişkenlik gösterebileceğinden herkeste aynı yan etki görülecek diye bir durum da bulunmaz. Bir yan etki bir hastada görülmüş ise diğer hastada hiç yan etki görülmeyebilir.

Saç ekimi sonrası görülebilen yan etkiler;

Saç ekim uygulamasında bir de nadiren karşılaşılan yan etkiler vardır. Ancak bu durumlar 1000 kişide 1 olacak şekildedir. Fakat yine de bilgilendirme yapılmasının klinik işlemlerdeki şeffaflık ve güven ilkemiz gereği ihtiyaç duyulduğuna inanıyoruz. Bu nedenle bu konudan da bahsetmiş olalım. Nadiren görülebilecek olan saç ekimi yan etkileri;

Kist oluşumu,

Nekroz hali,

Enfeksiyon durumu,

Pigmentlerde değişim,

Sınırlı saç çıkması

şeklindedir. Bahsi geçen yan etkiler çok nadir karşılaşılan yan etkilerdir ve karşılaşıldığı zaman mutlaka saç ekimi merkezi ile iletişime geçilmelidir.

Saç ekimi yan etkileri ile karşılaşmamak için yapılacak 2 önemli nokta bulunur. Bunlardan ilki bizim hastamızı işlem öncesi ve sonrası doğru ve yeterli şekilde bilgilendirmemiz ve hastamızın bilgilendirmelerimize eksiksiz hassasiyet göstermesidir. Bu kurallara uygun davranıldığı zaman yan etkilerin görülme olasılığı da o doğrultuda azalacaktır.

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