  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. SADAT kurucusundan dikkat çeken ''sandık'' paylaşımı! Önce paylaştı, sonra sildi

SADAT kurucusundan dikkat çeken ''sandık'' paylaşımı! Önce paylaştı, sonra sildi

SADAT kurucusundan dikkat çeken ''sandık'' paylaşımı! Önce paylaştı, sonra sildi

Türkiye'de tartışılmaya devam eden SADAT'ın yönetim kurulu üyesi ve kurucusu Ersan Ergür sosyal medyada önce paylaşıp ardından sildiği "seçim" gönderisi ile dikkatleri üzerine çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim güvenliğine ilişkin işaret ettiği SADAT’ın yönetim kurulu üyesi ve kurucusu Ersan Ergür’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ergür, sosyal medya hesabından, “Bu vatanı Türkiye düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz” dedi.

Ancak Ergür bir süre sonra paylaşımını sildi.

Paylaşımının neden silindiği sorulduğunda ise Ergür, "Açıklama yapma isteği hissettim. Bazen anlatılmak istenen anlaşılmayınca izah gerekiyor" dedi.

İşte SADAT Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Ergün’ün sildiği o paylaşım:

“Bu vatan kanla alındı, kanla savunuluyor. Bu vatanı Türkiye düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz… Etmeyeceğiz! Vatan sağ olsun…”

SADAT Kurucusu Ersan Ergür'ün sildiği paylaşım

Kılıçdaroğlu: "Sorumlusu SADAT ve Saray'dır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs’ta ani bir kararla SADAT’ın genel merkezine gitti. SADAT önünde açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve Saray’dır” açıklamasını yaptı.

 

Etiketler sadat paylaşım ersan ergür sandık seçim 2023 seçimleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bursa'da ilginç anlar: Damat, gelinlik giyip sokak sokak gezdi
Çığrından çıkan konut fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken iddia!
Fırıncıdan fırıncıya ''sen misin ucuza ekmek satan'' saldırısı: 4 yaralı!
İstanbul'da gökyüzünde korkunç görüntü!
Türkiye'nin ''çakma'' müttefiği ABD yine rahatsız oldu
AK Partili başkan ''zam yok'' demişti, vazgeçti! Ekmeğe büyük zam
Bursa'da zehirli engerek yılanı paniği!
Merakla beklenen Kuş Uçuşu dizisinin fragmanı yayınlandı: İşte Kuş Uçuşu dizisinin konusu ve kadrosu
Sosyal medya bu olayı konuşuyor: Magui Corceiro sevgilisi Joao Felix'i aldattı
Sigara ve alkollü içeceklere bir büyük zam daha!