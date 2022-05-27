SADAT kurucusundan dikkat çeken ''sandık'' paylaşımı! Önce paylaştı, sonra sildi

Türkiye'de tartışılmaya devam eden SADAT'ın yönetim kurulu üyesi ve kurucusu Ersan Ergür sosyal medyada önce paylaşıp ardından sildiği "seçim" gönderisi ile dikkatleri üzerine çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim güvenliğine ilişkin işaret ettiği SADAT’ın yönetim kurulu üyesi ve kurucusu Ersan Ergür’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ergür, sosyal medya hesabından, “Bu vatanı Türkiye düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz” dedi.

Ancak Ergür bir süre sonra paylaşımını sildi.

Paylaşımının neden silindiği sorulduğunda ise Ergür, "Açıklama yapma isteği hissettim. Bazen anlatılmak istenen anlaşılmayınca izah gerekiyor" dedi.

İşte SADAT Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Ergün’ün sildiği o paylaşım:

“Bu vatan kanla alındı, kanla savunuluyor. Bu vatanı Türkiye düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz… Etmeyeceğiz! Vatan sağ olsun…”

Kılıçdaroğlu: "Sorumlusu SADAT ve Saray'dır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs’ta ani bir kararla SADAT’ın genel merkezine gitti. SADAT önünde açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve Saray’dır” açıklamasını yaptı.